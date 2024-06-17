モンベル　ライト シングルポケット ロングスリーブシャツ Women's　M

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街中でもアウトドアでも映えるピンク色のチェック柄でかわいいと思います。柔らかい肌触りの薄手の素材を使用したシャツです。片胸ポケット仕様のシンプルなデザインで、通気性に優れ、フィールドから日常使いまで、幅広い場面で活躍します。商品の状態は未使用に近いの辺りになるかと思います。できるだけ小さくして発送となりますのでご了承ください。ユニクロや無印良品、ノースフェイス、パタゴニア、モンベル、ワークマンなど他にもいろいろと出品しています。登山、ゴールデンウイーク、GW、連休、夏休み、紅葉狩り、冬休み、オーロラツアー、防寒対策、富士山、トレッキング、クライミング、クールビズ、速乾、汗かき、多汗症、トラベル、旅行、釣り、フィッシング、バイク、サイクリング、自転車、キャンプ、ソロキャン、アウトドア、ハイキング、トレッキング、ウォーキング、散歩、ゴルフ、運動会、トレーニング、ヨガ、ティラピス、バレエ、山ガールなどご興味の方にも袖丈...長袖色...ピンク柄・デザイン...チェック