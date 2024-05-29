YECCA VECCA シャーリング　シャツ　ブラウス

エディットバイイェッカヴェッカシャーリング シャツ ブラウスブラックフロントにたっぷりあしらわれたシャーリングが華やかな印象を与えるシャツ。スリーブは程よくボリュームがあり、やわらかい雰囲気を演出します。カジュアルにパンツと合わせたり、羽織りにしたり、冠婚葬祭などにも幅広く使えると思います8月に店舗にてセールで7000円ほどで購入、一度短時間着用しましたused、自宅保管にご理解いただける方にお願いしますたたんで簡易包装で発送させていただきますオーバーブラウスバンドカラー薄手ブラウス



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