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YECCA VECCA シャーリング　シャツ　ブラウス
商品番号 S79933883161
商品名

YECCA VECCA シャーリング　シャツ　ブラウス
ブランド名 エディットバイイェッカヴェッカ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エディットバイイェッカヴェッカシャーリング　シャツ　ブラウスブラックフロントにたっぷりあしらわれたシャーリングが華やかな印象を与えるシャツ。スリーブは程よくボリュームがあり、やわらかい雰囲気を演出します。カジュアルにパンツと合わせたり、羽織りにしたり、冠婚葬祭などにも幅広く使えると思います8月に店舗にてセールで7000円ほどで購入、一度短時間着用しましたused、自宅保管にご理解いただける方にお願いしますたたんで簡易包装で発送させていただきますオーバーブラウスバンドカラー薄手ブラウス
http://narcologia.ru/goods/perpetual997246.html
http://narcologia.ru/goods/composite49754.html
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新品タグ付き　YECCA VECCA レーヨンローンバックシャーリングシャツ | フリマアプリ ラクマ

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