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レオナール LEONARD　刺繍ロゴ　ワンポイント　Vネック　半袖カットソー　Ｌ
商品番号 L87535829027
商品名

レオナール LEONARD　刺繍ロゴ　ワンポイント　Vネック　半袖カットソー　Ｌ
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)【m1190】#ひなの古着屋#ひなの古着レディーストップス♦アイテムレオナールLEONARDVネックワンポイント刺繍ロゴ半袖カットソー肩パッドなし裏地なしスリットなし伸縮性　あり透け感　なしファスナーなしポケットなし「世界で最も美しいプリント」と称され、世界中の女性たちから世代を超えて愛され続けているレオナールの半袖カットソーです。♦サイズ表記Ｌサイズ着丈53cm肩幅－cm身幅46cm袖丈/裄丈34cm（肩幅がない場合は裄丈となります）平置き実寸。♦ディスプレイ(ネックレスやお花・バッグ)などは付属いたしません。♦素材綿コットン100%♦状態肩にいくつか小さいシミがあります。多少の使用感はありますがまだまだお使い頂けます。♦カラーライトブルー※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。♦お洋服をたくさん保有しておりますので、購入時期・着用回数などのご質問はご遠慮ください♦配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。♦着画は対応しておりません。♦サイズ感に関しましては、説明文にございます平置き実寸を参考に、ご購入者様の方でご判断お願いいたします。♦最後にご不明点あれば、お手続き前にお尋ねくださいませ。#ひなの古着
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