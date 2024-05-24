フランシュリッペ フリル リボン ブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。とってもキュートなブラウスです。透け感ありますのでインナー必須です。おリボンたっぷり、お袖もふんわり、お色も優しさと涼しげなイエローと水色です★*☆♪幅54丈58約です可愛すぎるくらい可愛いです(#^.^#)franchelippeeフランシュリッペキュート甘い等
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