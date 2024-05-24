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フランシュリッペ フリル リボン ブラウス
商品番号 H36548982316
商品名

フランシュリッペ フリル リボン ブラウス
ブランド名 フランシュリッペ
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。とってもキュートなブラウスです。透け感ありますのでインナー必須です。おリボンたっぷり、お袖もふんわり、お色も優しさと涼しげなイエローと水色です★*☆♪幅54丈58約です可愛すぎるくらい可愛いです(#^.^#)franchelippeeフランシュリッペキュート甘い等
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