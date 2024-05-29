Kate Spade 折財布 レザー マーティ L字ファスナー ミニウォレット黒

管理番号：KS-303⭐全商品送料無料！ 日曜日〜木曜日：21:00締、翌23:59までの発送 金曜日〜土曜日：全て翌月曜日に発送⭐数に限りがございますので、ご検討はお早めに^^⭐全商品一覧⇒#ブランドショップOHANA⭐ブランド品は全てアメリカのアウトレットで購入した正真正銘の本物です。デイリーに愛用しやすい柔らかな手触りと優しい表情が魅力のペブルレザーで仕上げた「marti」シリーズのフラップウォレット。フロントセンターのスペードのハードウエアとタッセルがおしゃれなアクセント。クロスボディやスモールサッチェルにも収まるコンパクトなサイズなので、身軽に過ごしたいシーンに適しています。⭐ブランド：ケイトスペードニューヨーク⭐型番：K6026⭐商品名：MARTISMALLFLAPWALLET マーティスモールフラップウォレット⭐定価：￥39,600⭐状態：新品未使用⭐サイズ：高さ8.5cm幅10.5cm底マチ3.5cm⭐カラー：ブラック⭐素材：ペブルレザー 牛革⭐仕様開閉種別：マグネット内部様式：ファスナー式小銭入れ×1、オープンポケット×1、カードポケット×4外部様式：オープンポケット×1⭐記念日、ギフト、誕生日、母の日、父の日、合格祝い、入学祝い、卒業祝い、サプライズ⭐発送方法：ゆうパケットプラス※注意事項⭐発送法は匿名配送で変更不可です。⭐自宅保管ですので、神経質な方は購入をお控えください。⭐空気清浄機完備の部屋で保管しており、ペットの飼育はしておりません。⭐光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。



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