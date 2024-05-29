美品♪アーバンリサーチ　ロングデニムワンピース　ゆったりフリーサイズ　ブルー

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美品✨URBANRESEARCH アーバンリサーチデニムオーバーシャツロングワンピースデニムシャツワンピースデニムワンピースアーバンリサーチのロングデニムワンピースです。シンプルで人気があり完売したワンピースです。メルカリ内でもすぐに売れてしまう人気の商品です。オーバーサイズのゆったりとしたデニムワンピースでさらっと一枚で着ても羽織って着てもとても可愛いです。状態は綺麗です。今からの季節にぴったりですのでお探しの方にぜひ。●サイズ FREE身幅 約65cm肩幅 約56cm着丈 約121cm袖丈 約54cm※計測値の多少の誤差はご了承ください※綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のため状態に関してわずかな差などを許せない方はご遠慮ください。アクセサリーはついておりません。＝＝＝＝＝＝＝＝#さくらももこのワンピース一覧#さくらももこの商品一覧＝＝＝＝＝＝＝＝袖丈...長袖季節感...春,秋,冬カラー...ブルー柄・デザイン...無地