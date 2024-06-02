6729 MICHAEL KORS 2WAY ショルダーバッグ

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E2304130087/00321/10000081#ブロッコリーマイケルコース#ブロッコリー鞄◆ブランド名マイケルコース◆商品名2WAYショルダーバッグハンドバッグトートバッグ◆カラーブラック系◆素材PVC◆型番・シリアル35H8GLMM6L◆付属品本品冊子◆仕様外側：ファスナー開閉内側:ファスナーポケット×1フリーポケット×1◆サイズ（センチ）横/22縦/17.5幅/10立ち上がり/ショルダー最長/130素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆コンディション【外側詳細】・若干擦れ毛羽立ちキズ色汚れがございます。【内側詳細】・薄汚れがございます。【その他】・金具部キズメッキ剥がれがございます。中古品と認識の上ご理解頂き画像ご確認の上ご判断をお願いいたします。写真の色彩に関しましては撮影環境閲覧環境により実物の色と異なる場合がございます。詳細に付きましては分かり得る範囲で明記のないものは未記入となります。予めご了承願います。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください(^^)状態チェックしていますが、商品に不備等ございましたら、評価前にご連絡ください。※鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、最後まで対応させていただきますm(__)m#ブロ6729#ブロ2304