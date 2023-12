The Virgnia　ベルト付きジャンスカワンピース36size

TheVirgniaベルト付きジャンスカワンピース36サイズ 新品未使用タグ付きです。デニム見えするインディゴブルーです。肩ヒモ部分で丈調整できます。ベルトは取り外し可能。サイドにチャックが付いており、後ろはゴムが入った、シンプルなデザインです。(以下引用)ウエストの切り替えが高めで、脚長効果抜群のフィット\u0026フレアワンピは、毎シーズン人気のロングセラーアイテム。スカート部分は生地を贅沢に使ったボックスプリーツ仕立て。今季はデニム見えする、とろみ素材のインディゴカラーが登場。小物でパキッとした色の遊びをきかせれば、ハッピーなムードが漂うコーデが完成。定価20900円カラー···インディゴブルー柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋



