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The Virgnia　ベルト付きジャンスカワンピース36size
商品番号 I37406686650
商品名

The Virgnia　ベルト付きジャンスカワンピース36size
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TheVirgniaベルト付きジャンスカワンピース36サイズ　新品未使用タグ付きです。デニム見えするインディゴブルーです。肩ヒモ部分で丈調整できます。ベルトは取り外し可能。サイドにチャックが付いており、後ろはゴムが入った、シンプルなデザインです。(以下引用)ウエストの切り替えが高めで、脚長効果抜群のフィット\u0026フレアワンピは、毎シーズン人気のロングセラーアイテム。スカート部分は生地を贅沢に使ったボックスプリーツ仕立て。今季はデニム見えする、とろみ素材のインディゴカラーが登場。小物でパキッとした色の遊びをきかせれば、ハッピーなムードが漂うコーデが完成。定価20900円カラー···インディゴブルー柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋
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