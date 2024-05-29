新品　オールドマンズテーラー　R\u0026D.M.Co- リネン　マフラー　ストール

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。オールドマンズテーラー R\u0026D.M.Co-のリネンのマフラーです。男女問わずお使いいただけるカラーリングです。新品未使用品です。クローゼットの整理中につき出品いたします。お探しの方に…カラー:グリーン、ネイビー、ホワイトサイズ:約57×180cm素材:リネン100%
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