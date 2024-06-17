新品未使用 MARNI TROPICALIA SUMMER スモールバッグ

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商品詳細
レザー製TROPICALIASUMMERバッグ.ラフィアパネル、ハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ.ファブリックライニング、レザークロージャー.刺しゅうロゴ.イタリア製.モデルBMMP0068Q0P386000M50本体：コットン52％、ポリアミド・ナイロン48％-コントラスト：カーフレザー100％-ライニング：コットン100％-メタルパーツ：真鍮100％高さ:27cm;幅:21cm;長さ:40cmイタリアの正規品取扱店より購入土日祝は発送できません
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