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新品未使用 MARNI TROPICALIA SUMMER スモールバッグ
商品番号 H38281997380
商品名

新品未使用 MARNI TROPICALIA SUMMER スモールバッグ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 23,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レザー製TROPICALIASUMMERバッグ.ラフィアパネル、ハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ.ファブリックライニング、レザークロージャー.刺しゅうロゴ.イタリア製.モデルBMMP0068Q0P386000M50本体：コットン52％、ポリアミド・ナイロン48％-コントラスト：カーフレザー100％-ライニング：コットン100％-メタルパーツ：真鍮100％高さ:27cm;幅:21cm;長さ:40cmイタリアの正規品取扱店より購入土日祝は発送できません
http://narcologia.ru/goods/secretarial647416.html
http://narcologia.ru/goods/capitation297308.html
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