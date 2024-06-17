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＊美品＊マイケルコース　2wayハンドバッグ
商品番号 U44116290580
商品名

＊美品＊マイケルコース　2wayハンドバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ高さ:20cm幅:27cmマチ:9cmハンドル:26.5cmドロップ:9.5cmショルダー:123.5cm〜139cmカラー···ベージュ種類···ハンドバッグ特徴···2way1回使用しました。自宅保管になりますので気にならない方のみご購入をお願い致します。
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