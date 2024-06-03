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【新品未使用】Saint Laurent イカール ベージュ
商品番号 H64803465758
商品名

【新品未使用】Saint Laurent イカール ベージュ
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 82,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンローランSaintLaurentイカール(キルティングスエード)【定価】720,500円サンローラン銀座にて購入正規品購入したまま使わずに保管時していました。大容量でたくさん荷物を入れても大丈夫◎付属品保存袋、冊子、カード、付属ポーチこちら偽物が多数出回っております！ご注意ください！こちらの出品のものは国内正規店購入の正規品ですのでご安心くださいm(__)mスエードを使用したマキシショッピングバッグ。オーバーサイズのYSLシグネチャー。内側のチェーンでボリューム調節可能。取り外し可能なキルティングナッパレザー製ポーチ付き。クロム\u0026メタルフリータンニンレザー寸法:38～58X43X8CMハンドルの高さ:23CMオープンあるいはサイドクローズの2つのスタイルでお使いいただけます。ブロンズ調メタルパーツトグルクラスプ付きの取り外し可能なメタルチェーン内側:メインコンパートメントX1、ジップポケットX1、取り外し可能なジップポーチ（フラップポケット付き）X1裏地：グログランカーフスキンレザー100%商品番号698651AABR89748製イタリア
http://narcologia.ru/goods/slide903687.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration359715.html
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