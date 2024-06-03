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longchamp ロンシャンル XSレザー 2wayトートバッグ ショルダー
商品番号 T44097319878
商品名

longchamp ロンシャンル XSレザー 2wayトートバッグ ショルダー
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ロンシャンプリアージュキュイールトート2WAYロンシャン　2020年新作　アイコニックなトップハンドルバッグをコンパクトにしたミニバッグでございますショルダーストラップも取り外し可能で、2wayでご使用いただけます。★color:ブラック★size:14x17x10cm★主な組成:羊皮ミックスレザー★保存袋、グリーンカード付き★内側の詳細ファスナー付ポケット:1内側ポケット:1※並行輸入品の為、生産国が多岐にわたり、表示と違うことがございます。※入荷時期により、仕様が変更される場合がござます。海外アウトレット購入商品です。アウトレット正規品は同じ品番であっても、細部など異なる場合があります。また、過剰生産やシーズンオフの商品、若干のキズ、アウトレット限定に生産された商品になります。ご理解いただける方のみお願いします。国内正規店の物と違うとの理由で返品することはお断りします。実物の写真をご確認ください。＃LONGCHAMP＃プリアージュクラブ＃プリアージュ＃トートバッグ＃プリアージュキュイール＃2wayハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/Taipei85071.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture663341.html
http://narcologia.ru/goods/encourage92672.html
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