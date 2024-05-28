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CHANEL マトラッセキャビアスキン 長財布 ウォレット 赤
商品番号 V75365640388
商品名

CHANEL マトラッセキャビアスキン 長財布 ウォレット 赤
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 13,662 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ！32670→29700#iinamiシャネル←他にも出品しております。　　　　　　　　ブランド一覧がご覧いただけます!!★こちらの商品は宮崎市の「リサイクルショップ三喜」で購入したものになります。鑑定済みの商品になりますので、ご安心ください!!★★☆正規品以外は手にした事が無い為、あり得ませんが、万が一、偽物だった場合には商品到着より１週間以内にご連絡お願いします☆☆返品・返金対応させていただきます☆※購入前にはコメントお願いします。＿＿商品情報＿＿☆☆メーカー：CHANELシャネル☆商品名：マトラッセキャビアスキン長財布ウォレット赤☆★サイズ：(約)H約10.5cm×W約19.5cm×D約2.5cm※素人採寸ですので誤差があるかもしれません。ご了承ください。※状態：全体的に使用感強めの商品です。　　　傷汚れ、角擦れ汚れあり。フチ擦れあり。　　表面傷汚れ。黒ずみあり。　　　金具小傷あり。　　　内側使用感傷汚れあり。擦れあり。　　　コインケース傷汚れシミあり。　　※開閉部分緩く締めにくいです。　　　開閉部分の一部破損により開閉部分がゆるく　　　きちんと閉まりません。ホック部分※他、【中古品】ですので、写真には写っていないキズ、汚れ等ある可能性もございます。神経質な方はご遠慮ください。付属品：画像の物全てになります。ギャランティカードなし※トラブル防止の為、気になる事がございましたら、購入前にご質問頂き、ご納得の上ご購入お願い致します。ITQLP4DQOZVG#シャネル#長財布#レディース財布
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