CHANEL マトラッセキャビアスキン 長財布 ウォレット 赤

お値下げ！32670→29700#iinamiシャネル←他にも出品しております。 ブランド一覧がご覧いただけます!!★こちらの商品は宮崎市の「リサイクルショップ三喜」で購入したものになります。鑑定済みの商品になりますので、ご安心ください!!★★☆正規品以外は手にした事が無い為、あり得ませんが、万が一、偽物だった場合には商品到着より１週間以内にご連絡お願いします☆☆返品・返金対応させていただきます☆※購入前にはコメントお願いします。＿＿商品情報＿＿☆☆メーカー：CHANELシャネル☆商品名：マトラッセキャビアスキン長財布ウォレット赤☆★サイズ：(約)H約10.5cm×W約19.5cm×D約2.5cm※素人採寸ですので誤差があるかもしれません。ご了承ください。※状態：全体的に使用感強めの商品です。 傷汚れ、角擦れ汚れあり。フチ擦れあり。 表面傷汚れ。黒ずみあり。 金具小傷あり。 内側使用感傷汚れあり。擦れあり。 コインケース傷汚れシミあり。 ※開閉部分緩く締めにくいです。 開閉部分の一部破損により開閉部分がゆるく きちんと閉まりません。ホック部分※他、【中古品】ですので、写真には写っていないキズ、汚れ等ある可能性もございます。神経質な方はご遠慮ください。付属品：画像の物全てになります。ギャランティカードなし※トラブル防止の為、気になる事がございましたら、購入前にご質問頂き、ご納得の上ご購入お願い致します。ITQLP4DQOZVG#シャネル#長財布#レディース財布



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