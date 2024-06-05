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JOURNAL STANDARD リブアメリカンスリーブインナー
商品番号 E84161242209
商品名

JOURNAL STANDARD リブアメリカンスリーブインナー
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【2023SS】JOURNALSTANDARD◆ご好評につき、リブアメリカンスリーブインナーが追加決定◆程よい肌見せ感でトレンドのヘルシーな着こなしが楽しめるアメリカンスリーブインナーしっかりとしたリブ素材で作ったカップ付きのインナータンクトップ。透けの気にならないほど良い肉感のコットンリブ素材ですが、華奢なアメリカンスリーブが今年らしい1枚。カップ付きなので下着のラインなども気にせずに使えて便利です！！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【スタッフ着用コメント】《スタッフO》年齢:30代前半/身長:158cm/体型:普通/普段サイズ:M/着用サイズ:FREEサイズ感：ほど良くフィットし、着丈も私の身長で長めでボトムスインしてしゃがんでも裾が出ない長さです。素材感：しっかりめなリブ素材でした。着心地：カップ付きなので夏まで重ね着に活躍しそうです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊￥7,700税込カラー：ホワイト3回使用ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください☺︎柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/composite578254.html
http://narcologia.ru/goods/encourage679872.html
http://narcologia.ru/goods/injure851867.html リブアメリカンスリーブインナー（カップ付きインナー）｜JOURNAL ...
JOURNAL STANDARD リブアメリカンスリーブインナーリブアメリカンスリーブインナー（カップ付きインナー）｜JOURNAL ...
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JOURNAL STANDARD リブアメリカンスリーブインナー《追加》リブアメリカンスリーブインナー
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JOURNAL STANDARD リブアメリカンスリーブインナー《追加》リブアメリカンスリーブインナー
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