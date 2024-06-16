シフォンノースリチュニック

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JILLSTUARTブラックサイズMシフォンのAラインがとても可愛いチュニック。着る機会がなくほぼ未使用品です。状態良好と判断しておりますがあくまでも人の手にわたったものですので、ご了承の上ご購入ください。定価12000円柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···夏#ジルスチュアート#JILLSTUART#ノースリーブ#チュニック