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★美品★HERNO ヘルノ　ボウタイブラウス　シルク100% ピンク　サイズ44
商品番号 J24478214601
商品名

★美品★HERNO ヘルノ　ボウタイブラウス　シルク100% ピンク　サイズ44
ブランド名 ヘルノ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①まずはプロフィールをご確認いただければ幸いです♪②ブランド品に関しては鑑定済みの完全正規品です。万が一コピー品であった場合は返品・返金承っておりますので安心してご購入ください！◇商品名：HERNOのボウタイブラウス（シルク100%）です。◇カラー：ピンク　チェーン柄◇サイズ：L(44サイズ)◇トップス　　　　身幅...52cm　　　　肩幅...38cm　　　　着丈...65cm　　　　袖丈...58cm※素人採寸です。◇商品状態：目立つ傷や汚れはございません。※あくまでも一度人の手に渡った商品ですので、そのほか細かいキズや汚れはご了承ください。以上、質問がございましたらお気軽にお問い合わせください(^^)#トップス#シャツ#HERNO#ヘルノ#レディース[F10-3571]
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