

★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44



★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44 ★美品★HERNO ヘルノ ボウタイブラウス シルク100% ピンク サイズ44

①まずはプロフィールをご確認いただければ幸いです♪②ブランド品に関しては鑑定済みの完全正規品です。万が一コピー品であった場合は返品・返金承っておりますので安心してご購入ください！◇商品名：HERNOのボウタイブラウス（シルク100%）です。◇カラー：ピンク チェーン柄◇サイズ：L(44サイズ)◇トップス 身幅...52cm 肩幅...38cm 着丈...65cm 袖丈...58cm※素人採寸です。◇商品状態：目立つ傷や汚れはございません。※あくまでも一度人の手に渡った商品ですので、そのほか細かいキズや汚れはご了承ください。以上、質問がございましたらお気軽にお問い合わせください(^^)#トップス#シャツ#HERNO#ヘルノ#レディース[F10-3571]