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- 【15th】ワンポイントTシャツ ピンク
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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ジェラートピケ【15周年をお祝いするスウィート＆アートなワンポイントTシャツ】ピンクでございます。 《新品・未開封》※引用【Design/Styling】アイスフレーバーとトッピング、全部合わせて15種類になるスペシャルなグラフィックアートでお届けする、gelatopique15周年コレクションです。カラフルなアイスやくまチョコ、15周年ニットとリンクしたチョコスプレーなどをモチーフにしたプリントTシャツは、とろんと気持ち良いレーヨンを使用。ゆとりのあるサイジングで、1枚でもインナーとしても心地よく着ていただけます。色はgelatopiqueならではのパステルな色合いです。【Fabric】なめらかなレーヨン混素材を使用しました。サイズ FREESIZE総丈衿幅含む66.5cm×バスト102cm×袖丈23cm×肩幅40cm×前下がり7.7cm×裾幅53cm素材本体 レーヨン95%、ポリウレタン5%カラー ピンク
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