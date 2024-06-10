☆エルベシャプリエ☆グリーンレーベル別注ポシェット☆ブラック☆黒

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。HerveChapelierエルベシャプリエグリーンレーベル別注ミニポシェットブラック美品定価：¥23100グリーンレーベルリラクシングで購入しました。ビッグポシェットでは大きく、XSサイズでは小さいと感じてしまうので、こちらのサイズがとても使いやすいです。中古品であることご理解の上お取引よろしくお願いいたします。目立った汚れなどはなく美品です。どんな服装にも合わせやすいお色です！グリーンレーベル別注のため、ケアカードはつきません。サイズ高さ:16㎝×横幅:26㎝×マチ:13.5㎝素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。カラー···ブラック柄・デザイン···無地#エルベシャプリエ#グリーンレーベル別注#エルベ別注#ななちゃんクローゼット
http://narcologia.ru/goods/freshman837756.html
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