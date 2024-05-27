HERMES エルメス ミニドッグ スカーフリング[サイズ]直径2cm[素材]真鍮[付属品]保存袋・保存箱（汚れあり）[色]シルバー×ゴールド[状態][SA]エルメスよりスカーフリングのご紹介です。スカーフの上に乗せるアクセサリーで着こなしに変化が生まれます。ゴールドとシルバーのコンビなので、指輪やブレスレットなど、その他のアクセサリーの色を気にせず使え、様々な装いで使えます♪※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。カラー...シルバー



HERMES エルメス ミニドッグ スカーフリング aq8215-



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