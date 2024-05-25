coach 新品未使用品レディース　半袖Tシャツ

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商品詳細
素材 綿 100% 色 イエロー 襟と袖口がブラウン 前見ごろ スキーヤーの下にcoachのロゴサイズ XSXSですが海外製なのでMサイズくらいになります。胸幅周り94cm着丈 68cm肩幅 41cm袖丈 20cm袖口 32cm襟ぐり 38cm裾幅95cm正規店で購入したものです。たぶん17,600円くらいかと思います。勧められて、購入しましたが他にも購入したので、出品します。コメントは出来ればある方がいいです、又返品不可及び値下がり交渉は致しかねますので、その旨宜しくお願い致します。自宅保管の為神経質な方は，ご遠慮願います。素人寸法ですので、ご承知おき願います。発送は，らくらくメルカリ便になりますので、宜しくお願い致します。かならずプロフィールも確認お願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖
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