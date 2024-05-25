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coach 新品未使用品レディース　半袖Tシャツ
商品番号 M21481501695
商品名

coach 新品未使用品レディース　半袖Tシャツ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材　綿　100%　　　　　　　　　色　イエロー　　襟と袖口がブラウン　　前見ごろ　　　スキーヤーの下にcoachのロゴサイズ　XSXSですが海外製なのでMサイズくらいになります。胸幅周り94cm着丈　68cm肩幅　41cm袖丈　　20cm袖口　32cm襟ぐり　38cm裾幅95cm正規店で購入したものです。たぶん17,600円くらいかと思います。勧められて、購入しましたが他にも購入したので、出品します。コメントは出来ればある方がいいです、又返品不可及び値下がり交渉は致しかねますので、その旨宜しくお願い致します。自宅保管の為神経質な方は，ご遠慮願います。素人寸法ですので、ご承知おき願います。発送は，らくらくメルカリ便になりますので、宜しくお願い致します。かならずプロフィールも確認お願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/preference368638.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect362770.html
http://narcologia.ru/goods/rouge640510.html
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