Supreme （シュプリーム） スモールボックスロゴ Tシャツ サイズL



Supreme【新古品・未使用品】【L】 Supreme 2023AW Small Box Tee シュプリーム スモールボックスTシャツ 半袖カットソー スモールボックスロゴ ブラック サイズL



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Supreme（シュプリーム）のスモールボックスロゴTシャツです。2022年春ごろSupreme公式オンラインで購入して10回程度着用したかと思います。◆サイズSIZE：L身幅：50cm肩幅：56cm着丈：75cm袖丈：25cm素材：コットン100％◆状態写真⑨参照、油汚れありの為、お値引きして出品いたします。⚠️傷や汚れ、ほつれ等確認していますが素人目です。神経質な方はご遠慮下さい。中古品、自宅保管にご理解いただける方のみノークレームノーリターンでよろしくお願いいたします。