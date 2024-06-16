Supreme （シュプリーム） スモールボックスロゴ Tシャツ サイズL

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商品詳細
Supreme（シュプリーム）のスモールボックスロゴTシャツです。2022年春ごろSupreme公式オンラインで購入して10回程度着用したかと思います。◆サイズSIZE：L身幅：50cm肩幅：56cm着丈：75cm袖丈：25cm素材：コットン100％◆状態写真⑨参照、油汚れありの為、お値引きして出品いたします。⚠️傷や汚れ、ほつれ等確認していますが素人目です。神経質な方はご遠慮下さい。中古品、自宅保管にご理解いただける方のみノークレームノーリターンでよろしくお願いいたします。
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