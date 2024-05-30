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used シースルーシャツ 花柄 ブラック チェック ブルー ゆるだぼ
商品番号 F37838614665
商品名

used シースルーシャツ 花柄 ブラック チェック ブルー ゆるだぼ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,361 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【フォロー割実施中！】…ご購入前に当アカウントをフォローして「フォロー割で購入希望です」とコメントください。5%OFFにさせて頂きます！※コメントは必ずご購入前にお願いします。ご購入後はシステムの都合上金額の変更ができません。∵usedvintageflowerdesignsee-throughblackshirt∵size：表記なし（肩幅約48.5cm.身幅59cm.着丈74cm.ゆったりしたサイズ感で男性・女性問わずユニセックスで着ていただけます◎）　　　　∵condition：目立つ傷などなく美品です.古着にご理解のある方のご購入をお願いします◎∵point：青いお花が散りばめられたお洒落なヴィンテージの柄シャツです！シースルー×ブラックチェックのブラックカラーが素敵です.*・゜女性にも男性にもオススメの１着です〇素材はポリエステル100%.予備ボタンつき.羽織りとしてもトップスとしても着回せます◎古着・ヴィンテージファッションがお好きな方いかがでしょうか(¨̮)60s70s80s90s古着古着女子古着男子メンズレディースオーバーサイズユニセックスグリモワールサンタモニカ下北沢中目黒ゆるだぼ
http://narcologia.ru/goods/housekeeper606709.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis933944.html
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