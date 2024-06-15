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Agust D SUGA ユンギ D-DAY ラキドロ アクスタ BTS 防弾
商品番号 R92753387978
商品名

Agust D SUGA ユンギ D-DAY ラキドロ アクスタ BTS 防弾
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,599 円
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商品詳細

AgustDWorldTOURD-Day公式ラキドロLuckyDrawアクリルスタンドAgustDバージョン2種セットもう販売されていないので購入する事が出来ない商品です。撮影のみの開封です。フィルム剥がしていません。⚠️初期不良なのか土台に刺さらない事が多い商品です。こちらの商品が刺さるのか試していないの予めご了承ください。一度人の手に渡った物ですので細かい所まで気になさる方は購入ご遠慮ください。⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️コンビニ決済ご利用の方はお支払い予定日を必ずコメントかお取引メッセージにてお知らせください。⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⭕️コメント無しで即購入ＯＫ❌お値下げ❌お取り置き
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