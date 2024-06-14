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【日本未販売】forte_forte ベスト 刺繍 ノースリーブ
商品番号 W23478661378
商品名

【日本未販売】forte_forte ベスト 刺繍 ノースリーブ
ブランド名 フォルテフォルテ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

forte_forteフォルテフォルテTOPSベスト　ノースリーブ裏地付きカラー:ネイビーサイズ:S海外で¥15,000ほどで購入しました。多少の使用感はありますが、一枚でノースリーブとしてもベストとしても着用出来ます！首元の空きは気分やレイアードするインナーに合わせて前後どちらも着れます◎季節感···春、夏、秋、冬#forte_forte#KENZO#carven#muller#Acnestudious#mm6#THEROW#UNITEDARROWS#マルジェラ#maisonmargela#PLANC#MARNI#hyke#soduk#jilsander#sacai#MSGM#kotohayokozawa#TOMORROWLAND#beams#rokh#IENA#STUDIOUS#mamekurogouchi#ESTNATION#RITO#TOGA#08sircus#ENFOLD#CITY#CLANE#casafine#AKIRANAKA#UN3D#AALTO#beautifulpeople
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http://narcologia.ru/goods/manufacture164941.html
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