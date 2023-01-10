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商品詳細
生地はわりとしっかりしています。ポリエステル100なのでシワになりにくいです。袖のドレープ感がエレガントなブラウスです。カジュアル、エレガントどちらにも使えます。定価17000円くらい
http://narcologia.ru/goods/competitive870981.html
http://narcologia.ru/goods/financier878560.html
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