シンクビー ドロップス ハンドバッグ

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シンクビーの定番の形のハンドバッグです。少し起毛のベロア素材で、とても手触りが良い素材です。そして、なんと言っても、前面に散りばめられたスワロフスキーとストーンがとても綺麗です。やはり、シンクビーはこうじゃなくっちゃ‼️という作品です♡少し小ぶりですが、マチがありますので、最低限度の荷物は入ります。とっても豪華で可愛いバッグです。あまり、見かけないデザインですので、人目を惹くのは間違いなしですょ(*☻-☻*)