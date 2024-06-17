23区 フィットアンドフレア リブ ニット ロング ワンピース 美品 ブラック

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23区フレアニットワンピース綺麗なシルエットが魅力のフレアニットワンピースです。シンプルなネックとトップ部分のリブ編みの縦ラインで洗練されたすっきりとした印象です。ミディアムコートとの相性が抜群です。✅数回着用の美品です。[カラー]黒ブラック[サイズ]40身幅35センチ(ニット生地で収縮性あり)着丈96センチ[素材]毛50%アクリル50%【撮影に使用しているトルソーのサイズ】M高さ76/肩幅38/バスト82/ウエスト59/ヒップ85(cm)他にも多数出品中です。#Ten販売ファッションをご覧くださいませ(о´∀`о)✴ご購入の合計金額に応じて、#フォロワー割引もしております。ぜひご利用ください(*´∀｀*)#Ten販売ニットカーデ#Ten販売スカートandワンピース#23区#ニットワンピース#フレアワンピース袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···秋、冬袖丈···長袖袖丈···長袖