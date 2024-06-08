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bajra　バジュラ　ソフトテレコ　シワ加工イージーパンツ 完売品
商品番号 C17648596418
商品名

bajra　バジュラ　ソフトテレコ　シワ加工イージーパンツ 完売品
ブランド名 バジュラ
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お値下げ交渉はご遠慮下さい※bajraバジュラ日本製ソフトテレコシワ加工イージーパンツ布をたっぷり使った、バジュラらしいスカート見えするパンツです。両サイドにポケット付きです。どちらかというと厚手の素材感です。秋冬に丁度良いと思います。サイズ：1Mサイズ位。ウエストはゴムなので伸びます。詳細は画像8枚目をご覧下さい。ユニセックスデザインの商品なので細身男性にもおススメです。色：黒定価：28,600円状態：新品（タグ付き）2023年8月頃購入しました。新しい商品です。現在は完売しております。bajraのワイドパンツが好きで良く購入しますが、その結果似たようなパンツばかり所有しておりますので、今回思い切ってこちらはお譲りします。柄・デザイン...無地カラー...ブラックパンツ丈...フルレングスシルエット...ワイド季節感...春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/smear441104.html
http://narcologia.ru/goods/approximate692120.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate308848.html
bajra バジュラ ソフトテレコ シワ加工イージーパンツ-
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