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バースデーバッシュ　セットアップ
商品番号 L52447601740
商品名

バースデーバッシュ　セットアップ
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品で譲って頂いたのですが、あまり似合わなかったので試着のみ状態で出品します(;o;)ベージュのセットアップベージュで上下統一されたシックなデザインスクエアネックでデコルテラインをキレイに見せてくれる♩ウエスト部分はゴムだから履きやすい！この1枚でコーデがモードに決まる^^ローファーを合わせてモードスタイル♩ジャケットとパンプスでオフィスカジュアルにも♡オフィスやデートコーデにおすすめ◎サイズ】（センチ）　トップス肩幅:48袖:49.5身幅:52丈:66ズボンウエスト:29股下:63股上:32わたり:26テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い袖丈...長袖
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