バースデーバッシュ　セットアップ

美品で譲って頂いたのですが、あまり似合わなかったので試着のみ状態で出品します(;o;)ベージュのセットアップベージュで上下統一されたシックなデザインスクエアネックでデコルテラインをキレイに見せてくれる♩ウエスト部分はゴムだから履きやすい！この1枚でコーデがモードに決まる^^ローファーを合わせてモードスタイル♩ジャケットとパンプスでオフィスカジュアルにも♡オフィスやデートコーデにおすすめ◎サイズ】（センチ） トップス肩幅:48袖:49.5身幅:52丈:66ズボンウエスト:29股下:63股上:32わたり:26テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い袖丈...長袖



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