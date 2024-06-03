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★マイケル　ジョ―ダン　ナイキTシャツ　正規品　アメリカ製ヴィンテージ品
商品番号 I51069879429
商品名

★マイケル　ジョ―ダン　ナイキTシャツ　正規品　アメリカ製ヴィンテージ品
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★柄・デザイン...プリント式（ロゴなど）★後ろ身頃にマイケルのイラスト画像がプリントされています→写真①★以前、アメリカシカゴにプレー見に行ったときに購入しました★正規品です★サイズ　胸幅約４４cm　　　　　着丈約６０cm女性用Mサイズですが★男性ですとSぐらいです★男女両用使用できます★数回使用済み目立ったシミキズ汚れなどありません★古着に神経質な方、自宅保管に神経質な方はご遠慮ください★素材　綿90%　　　　ポリエステル10%カラー...グレー★正規品すり替え防止のため返品はいたしませんので写真をよくご覧くださりご検討ください値引きはご容赦ください★ご質問ありましたらコメントくださいよろしくお願いします
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