モンクレール　ポロシャツ　BLK

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超週末フォロー割開催中プロフィールを読んでいただきフォローしていただきましたらフォロー割対応します○アイテムMONCLERポロシャツ ○サイズサイズ（S相当）肩幅40cm身幅35cm着丈50cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態状態も良くこれからもご愛用いただけます。○カラー色BLKブラック○素材綿○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元鑑定済みの大手リサイクルショップ