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AEWEN MATOPH タックスリーブ プルオーバー
商品番号 X25514938684
商品名

AEWEN MATOPH タックスリーブ プルオーバー
ブランド名 イウエンマトフ
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カタログの商品説明袖山と袖口に施したタックディテールが特徴的なカットソー。上品なつやと光沢感、適度なハリが大人カジュアルにおすすめのアイテム。長すぎない着丈ですっきりとまとまり、パンツともスカートともバランスの良いスタイリングが可能です。色：ライム#Iena#イエナ#Beams#ビームス#plage#プラージュ#martinique#マルティニーク#Estnation#エストネーション#FRAMeWORK#フレームワーク#Tomorrowland#トゥモローランド#HumanWoman#ヒューマンウーマン#UnitedArrows#ユナイテッドアローズ#DemiLuxeBEAMS#デミルクスビームス#DeuxiemeClasse#ドゥーズィエムクラス#GALLARDAGALANTE#ガリャルダガランテ#JournalStandard#ジャーナルスタンダード#Plantation#プランテーション#PasDeCalais#パドカレ#SOULEIADO#ソレイアード
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