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do!family★ フリルスタンドカラーブラウス 水玉白
商品番号 S76804143743
商品名

do!family★ フリルスタンドカラーブラウス 水玉白
ブランド名 ドゥファミリー
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021春夏ものだったと思います公式通販にて新品購入2、3度着用後、ホームクリーニングをしてクローゼットに保管しておりました。似たようなのが多くその後着用機会がないので綺麗なうちに出品します。特に目立つ傷や汚れはありません。色は白×黒ドットですネイビー参考画像ネイビーも出品しておりますので宜しければご覧くださいポコポコした織りのドットが可愛い、合わせやすいフリルスタンドカラーブラウスですあくまでも個人保管品ですので中古にご理解のある方のみご購入ください
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