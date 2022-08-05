do!family★ フリルスタンドカラーブラウス 水玉白

2021春夏ものだったと思います公式通販にて新品購入2、3度着用後、ホームクリーニングをしてクローゼットに保管しておりました。似たようなのが多くその後着用機会がないので綺麗なうちに出品します。特に目立つ傷や汚れはありません。色は白×黒ドットですネイビー参考画像ネイビーも出品しておりますので宜しければご覧くださいポコポコした織りのドットが可愛い、合わせやすいフリルスタンドカラーブラウスですあくまでも個人保管品ですので中古にご理解のある方のみご購入ください



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