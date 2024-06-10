リズシャルメル シルクレーススリップ

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商品詳細
ホルダーネックのレースがとても美しいネイビーのシルクスリップです。下着、と言うよりは、ホルターネックのレースを魅せるよう、胸元が開いたトップスやワンピースのインナー使いがオシャレだと思います。⚫︎購入場所・・日本橋高島屋インポートランジェリー売り場⚫︎購入価格・・約40,000円⚫︎サイズ・・M(丈はホルターネックの為、脇から測って約60cm)⚫︎着用回数・・2回ほど目につく汚れや傷、ほつれなどはなく非常に美品かとは思いますが、あくまで中古品となりますので、ご理解の上、ご検討くださいませ。#ラペルラ#ワコール
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