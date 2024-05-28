フリル付きコットンカットワークレース刺繍ブラウス　ブラック

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トッコクローゼット♪ お色はブラックです。新品、タグ付きで試着もしてません。【Item】コットンカットワークレース刺繍生地でナチュラル×ガーリーな雰囲気を演出するブラウス。涼し気なコットン素材でシーズンライクに♪ネックラインと肩にフリルをあしらい甘さをプラス。合わせるボトムス次第でカジュアルにもフェミニンにも着られます◎※こちらはインド製の商品になり、１つ１つ手作業で制作している為、色や形に若干の違い・個体差が生じる場合がございますので予めご了承くださいませ。【Material】綿100％【Detail】総丈：65cm身幅：46cm肩幅：33cm裾幅：59cm自宅保管、畳シワご了承ください。#toccocloset #tocco#トッコクローゼット#トッコ#インスタグラマー#コラボ#野崎萌香#田中みな実#カタログ#堀田茜#宇垣美里#有村実樹#柏木由紀#ゆきりん#宮本茉由#渡辺美優紀#道重さゆみ#吉田朱里#愛甲千笑美#舞川あいく#石川恋 #上西星来#市川美織#綺咲愛里#玉田理沙#田久保夏鈴#デート#お出かけ#デートコーデ#オフィスコーデ#ガーリーコーデ#清楚コーデ#きれいめコーデ#お嬢様コーデ#通勤コーデ#モテコーデ#フェミニンコーデ#上品コーデ#愛されコーデ#誉められコーデ#ママコーデ#親子コーデ#通学コーデ#オフィスカジュアル#参戦コーデ#美人百花#おしゃれ#高見え#かわいい#女子力#可愛い#婚活#食事会#コンパ#飲み会#お茶会#同窓会#お見合い#パーティー#フェミニン#エレガント#エレガンス#美しい#勝負服#注目#映え#素敵#モテ#上品#清楚#お嬢#知的#大学#OL#通勤#通学#行事#旅行#リゾート#集まり#キレイ#ガーリー#コンサバ#コンサート#ライブ#女子会#お呼ばれ#インスタ映え#写真映え #あざとい#あざと可愛い#大人可愛い#大人女子