セオリーリュクス　ブラウン　トップス

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セオリーリュクスのトップスです。着用回数5回以下で、多少の使用感はありますが、大きく目立つ汚れはありません。シンプルで何にでも合わせやすいと思います。シルク（絹）とコットン（綿）で着心地も良く、おすすめの一枚です。ご検討よろしくお願いいたします。theoryluxe〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☆自宅保管、素人チェックでありますので、見落とし等の可能性、細かい所まで気にされる方、完璧な商品をお探しの方は購入をお控え下さい。☆お色味、使用感など商品に対しての感じ方は個人差があると思いますので、中古品にご理解・ご納得いただきご検討ください。☆梱包の際のたたみジワが付く事があります。☆画像で状態をよくご確認いただき、１度は人手に渡ったお品である事をご理解の上、ご検討下さい。茶色 ブラウン 襟付き 衿付き シェルボタン ポロシャツ Tシャツ カットソー