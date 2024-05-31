COACH コーチ ハンドバッグ

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商品詳細
シグネチャーハンドバッグキャンバススエードベージュダークブラウンほとんど使用せずに自宅保管していました。喫煙者、ペットはいません。裏面のリボンのところに擦れた跡がありますが、コンディションのいい状態だと思います。自宅保管の中古品であることをご理解の上、よろしくお願いします。
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