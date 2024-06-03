D2805-30◾️ノマディス リバーシブル ボア×ナイロン ハンドバッグ

◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】NOMADISノマディス#Konokonokono出品バッグ →他にも出品しております。#Konokonokono出品【仕様】メイン：オープン式ボア面もナイロン面もオープンポケットがサイドに二つ付いております【コンディション】■ランク《外：A 一部B 内：A》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝ボア面のロゴに若干のヒビが御座います（画像１０）その他は多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／ ネイビー系■素材／ボア×ナイロン■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい横約41ｃｍ縦約44ｃｍマチ約15ｃｍハンドルの長さ約33ｃｍ特徴...A4サイズ収納可



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