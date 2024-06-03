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D2805-30◾️ノマディス リバーシブル ボア×ナイロン ハンドバッグ
商品番号 M16562177031
商品名

D2805-30◾️ノマディス リバーシブル ボア×ナイロン ハンドバッグ
ブランド名 ノマディス
特別価格 税込 3,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】NOMADISノマディス#Konokonokono出品バッグ　→他にも出品しております。#Konokonokono出品【仕様】メイン：オープン式ボア面もナイロン面もオープンポケットがサイドに二つ付いております【コンディション】■ランク《外：A　一部B　内：A》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝ボア面のロゴに若干のヒビが御座います（画像１０）その他は多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／　ネイビー系■素材／ボア×ナイロン■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい横約41ｃｍ縦約44ｃｍマチ約15ｃｍハンドルの長さ約33ｃｍ特徴...A4サイズ収納可
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