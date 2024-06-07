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COACH ハンドバッグ ピンク
商品番号 U92147413679
商品名

COACH ハンドバッグ ピンク
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,608 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます(*^-^*)落ち着いたピンクの、牛革製ハンドバッグです。３年位前に、COACHアウトレットショップで買いました。やや大きめで、お仕事用に、時々使っていましたが、目立った傷や汚れも無く、美品です。ポケットは、外側前面に1つ、内側に3つとファスナーポケットがあります。開閉はマグネットで、ファスナーポケットを仕切りに、２つに分かれているので、物が整理し易く、使い易いと思います。A4サイズの紙がギリギリ入ります。COACHの袋に入れて、リユースの段ボール箱でお届けします。発送は郵便局からなので、平日のみとなります。中古品である事にご理解ある方のご購入を、宜しくお願い致します。■型番D1880-F31474■横約34cm縦約25cm持ち手の高さ約21cmマチ幅約15cmカラー...ピンク柄・デザイン...無地素材...レザー(本革)
http://narcologia.ru/goods/peroration59315.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement150099.html
http://narcologia.ru/goods/update172395.html
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