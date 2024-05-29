【最終値下げ】マイケルコース　ショルダーバッグ

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商品詳細
マイケルコースのショルダーバッグです。JETSETITEMジップチェーンクロスボディラージセール価格で23,485円で販売されています。こちらマイケルコースアウトレットのキャンペーンで当選したものになります。使用回数は3回ほどですが、目立った傷や汚れは特にございません。梱包は丁寧にさせていただきます。ご検討ください。即購入⭕️匿名配送
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