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pierre cardin マルシェ 2WAYショルダーバッグ　新品未開封
商品番号 X15094657829
商品名

pierre cardin マルシェ 2WAYショルダーバッグ　新品未開封
ブランド名 ピエールカルダン
特別価格 税込 4,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

pierrecardinのマルシェ2WAYショルダーバッグ、新品未使用未開封品です。カラーはライトグレー。同じものを持っていて重宝しているのでもう一つ買いましたが、一つで足りているので出品します。お送りするのは画像2、3の袋に入ってる状態のものです。わりとおおざっぱにビニール袋に入っているので、その点にもご理解のある方にお願い致します。定価13200円。画像4は、私が今使っているものを参考に貼りました。画像1、5は、販売ページの画像です。2wayで使えて、荷物もたくさん入り、色も綺麗でとても便利です。サイズはおおよそ幅37高さ36.5マチ3センチ。お値下げは考えておりません。新品未使用未開封品ですが、一度人の手に渡ったものですのでご理解のある方にお願い致します。小さく畳んで発送します。
http://narcologia.ru/goods/competitive855781.html
http://narcologia.ru/goods/encourage426272.html
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pierre cardin マルシェ 2WAYショルダーバッグ　新品未開封
マルシェ 2WAYショルダーバッグ

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マルシェ 2WAYショルダーバッグ

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マルシェ 2WAYショルダーバッグ

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2023年最新】ピエールカルダン/ショルダーバッグの人気アイテム - メルカリ

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マルシェ 2WAYショルダーバッグ

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マルシェ 2WAYショルダーバッグ | ピエールカルダン(pierre cardin ...

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pierre cardin - Pierre Cardinショルダーバッグの通販 by みぃ's shop ...

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