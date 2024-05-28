pierre cardin マルシェ 2WAYショルダーバッグ　新品未開封

pierrecardinのマルシェ2WAYショルダーバッグ、新品未使用未開封品です。カラーはライトグレー。同じものを持っていて重宝しているのでもう一つ買いましたが、一つで足りているので出品します。お送りするのは画像2、3の袋に入ってる状態のものです。わりとおおざっぱにビニール袋に入っているので、その点にもご理解のある方にお願い致します。定価13200円。画像4は、私が今使っているものを参考に貼りました。画像1、5は、販売ページの画像です。2wayで使えて、荷物もたくさん入り、色も綺麗でとても便利です。サイズはおおよそ幅37高さ36.5マチ3センチ。お値下げは考えておりません。新品未使用未開封品ですが、一度人の手に渡ったものですのでご理解のある方にお願い致します。小さく畳んで発送します。



マルシェ 2WAYショルダーバッグ



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