LeSportsac　オリンピア ル　タン　ブックポーチ

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商品詳細
数年前に横浜ららぽーとにて購入したものです。タグ等外しておりますが、未使用です。H16*w22*D6
http://narcologia.ru/goods/tenet533263.html
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