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マッキントッシュ ポロシャツ ニット
商品番号 D59963647296
商品名

マッキントッシュ ポロシャツ ニット
ブランド名 マッキントッシュ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用タグ付きです。いろんな角度から写真を撮りましたが、実物通りの色がどうしても撮れません…サーモンピンクの様な可愛らしい色です。
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