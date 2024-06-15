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ル・フルイ　長袖シャツ　水墨画のような　M 新品未使用
商品番号 R72441034929
商品名

ル・フルイ　長袖シャツ　水墨画のような　M 新品未使用
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬ルフルイの長袖シャツ黒字に白で水墨画なような模様「M」表示表示は、「M」ですが、かなりゆったりしてます平置きサイズ肩幅59身幅77.5袖丈36.5着丈84.5㎝綿100%日本製♯センソユニコ♯カンサイビス♯セニノン♯co's♯pasapas♯ノッシュ
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