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【特価新品その②】AKAI EWI用 ソフトケースイシバシ楽器オリジナル
商品番号 X66550624814
商品名

【特価新品その②】AKAI EWI用 ソフトケースイシバシ楽器オリジナル
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,828 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★♠︎♠︎【特価新品】♠︎♠︎★★　AKAIEWI用ソフトケースイシバシ楽器オリジナルAKAIprofessionalEWI5000J/EWI4000S/EWISOLO他に対応○周辺機器が多いウィンドシンセに対応するマチの深い外ポケットが1箇所とケーブル類が入れられる長いポケットを1箇所備えた使い勝手の良いソフトケースです。○深マチのポケットには充電用アダプタと受信機を入れても余裕のあるサイズです。○内部は本体を固定するテープを備えております。背面にはリュックストラップを備えており、ファスナーを開いてストラップを引き出すことでリュック○スタイルで背負う事が可能です。○リュックストラップ収納時はハンドルで手持ちスタイルが可能です。■サイズ（縦x横x高さ）　外寸：約85×14×10(cm)　内寸：約81×10×6(cm)■カラー：黒⭕️即購入可⭕️値引き交渉ご遠慮ください。種類···サックスアクセサリー・パーツ···ソフトケース種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケース
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