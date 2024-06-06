【特価新品その②】AKAI EWI用 ソフトケースイシバシ楽器オリジナル



ISHIBASHI / イシバシ楽器オリジナル EWI用ソフトケース AKAI professional EWI5000J / EWI4000SW / EWI SOLO 他に対応



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EWI 5000本体 + ケース・スタンド等-



最終EWI SOLO 白 (ソフトケース6600円付)ほぼ未使用美品おしゃれな白 ...



AKAI/EWIソフトケース TRI BAG



製品情報：EWIソフトケース：AKAI professsional



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★★♠︎♠︎【特価新品】♠︎♠︎★★ AKAIEWI用ソフトケースイシバシ楽器オリジナルAKAIprofessionalEWI5000J/EWI4000S/EWISOLO他に対応○周辺機器が多いウィンドシンセに対応するマチの深い外ポケットが1箇所とケーブル類が入れられる長いポケットを1箇所備えた使い勝手の良いソフトケースです。○深マチのポケットには充電用アダプタと受信機を入れても余裕のあるサイズです。○内部は本体を固定するテープを備えております。背面にはリュックストラップを備えており、ファスナーを開いてストラップを引き出すことでリュック○スタイルで背負う事が可能です。○リュックストラップ収納時はハンドルで手持ちスタイルが可能です。■サイズ（縦x横x高さ） 外寸：約85×14×10(cm) 内寸：約81×10×6(cm)■カラー：黒⭕️即購入可⭕️値引き交渉ご遠慮ください。種類···サックスアクセサリー・パーツ···ソフトケース種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケース