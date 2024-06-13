- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
レディアゼルのカラーブロック長袖ボウタイブラウスです♪数回着用したのみで、クリーニング後に自宅保管していました。目立った汚れやキズはありませんが、USED品にご理解の上ご検討下さい。☆商品概要☆REDYAZELらしい3色のバイカラーが印象的な、長袖ボウタイブラウスです。エレガンスな印象のボウタイブラウスをバイカラーにすることで、カジュアルダウンしています。デニムなどのカジュアルアイテムから、きれいめスカートまで、幅広いアイテムとスタイリングしやすいアイテムです。■サイズM着丈55cm/身幅45.5cm/肩幅36cm/袖丈55cm/えり周り45cm/裾幅48.5cm■定価6589円#REDYAZEL#レディアゼル#ボウタイブラウス#ブラウス#カラーブロック長袖ボウタイブラウス
http://narcologia.ru/goods/plaque340607.html
http://narcologia.ru/goods/diamond905258.html
http://narcologia.ru/goods/Persia317588.html
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
http://narcologia.ru/goods/plaque340607.html
http://narcologia.ru/goods/diamond905258.html
http://narcologia.ru/goods/Persia317588.html
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス