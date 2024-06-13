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REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
商品番号 X84760556311
商品名

REDYAZEL☆カラーブロック長袖ボウタイブラウス
ブランド名 レディアゼル
特別価格 税込 1,477 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディアゼルのカラーブロック長袖ボウタイブラウスです♪数回着用したのみで、クリーニング後に自宅保管していました。目立った汚れやキズはありませんが、USED品にご理解の上ご検討下さい。☆商品概要☆REDYAZELらしい3色のバイカラーが印象的な、長袖ボウタイブラウスです。エレガンスな印象のボウタイブラウスをバイカラーにすることで、カジュアルダウンしています。デニムなどのカジュアルアイテムから、きれいめスカートまで、幅広いアイテムとスタイリングしやすいアイテムです。■サイズM着丈55cm/身幅45.5cm/肩幅36cm/袖丈55cm/えり周り45cm/裾幅48.5cm■定価6589円#REDYAZEL#レディアゼル#ボウタイブラウス#ブラウス#カラーブロック長袖ボウタイブラウス
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