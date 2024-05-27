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Chloe クロエ　エテル　2way ハンドバッグ ショルダーバッグ
商品番号 U35094661585
商品名

Chloe クロエ　エテル　2way ハンドバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロエのハンドバッグ、エテルのミニです。エテルのシリーズの中でも、こちらのバックは限定のものでしたので、今は手に入りにくいかと思います。2wayのショルダーバッグで、使い勝手の良いサイズ感です。ペットボトル500mlが入る大きさです。小さな四角の窓に、ゴールドが入っているのですが、ところどころゴールドがはげてきています。遠目からは分からないので気にならないと思いますが、画像をご確認ください。大きなシミや汚れもなく、状態は良い方だと思います。擦れや金具の傷などあります。画像をご確認の上、購入をお願いします。すり替え防止のため、返品はお断りさせていただきます。神経質な方の購入はお控えください。#Chloe#クロエ#ショルダーバッグ#バック#2way#シーバイクロエ#beams
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