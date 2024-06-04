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✨未使用展示品・箱付き✨　Ferragamo 長財布　ヴァラリボン　クロコ　刻印
商品番号 O90443985003
商品名

✨未使用展示品・箱付き✨　Ferragamo 長財布　ヴァラリボン　クロコ　刻印
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 8,226 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D768☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記　大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:あり保証書:なしその他:なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ☆型番223059☆colorブラック　ゴールド　黒色　金色☆designロングウォレット　長財布　ウォレット　財布フラップ　スナップボタン　ボタン折りたたみ　二つ折り　ファスナーリボン　ヴァラリボン　馬具　リザード　アニマル柄カード入れ　小銭入れ　札入れブランドロゴ　アイコン　ロゴ金具　刻印☆materialレザー　革☆size縦:9.8cm横:19.2cm厚さ:2.1cmカード入れ×5小銭入れ×1札入れ×1ポケット×3☆condition✨未使用展示品✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#vintage#ヴィンテージ
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