【墨研】中国硯◆端渓麻子坑門字硯◆使用品 唐木箱◆書道具 文房四宝 旧坑 唐硯

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端渓老坑 廻紋硯 smcint.com

書道・習字用品···硯中国硯、端渓麻子坑門字硯旧坑○縦205×横128×厚み23(mm)重量1,101g○唐木箱付属○斧柯山の八合目に在る古い旧坑から採石された旧麻子坑は、水巖、坑仔巖に次ぐ端渓石で、豊かな石紋や石肌は新麻子坑とは比較にならない良石です。●翡翠紋、鉄捺、青花が現れた端渓硯で、石肌滑らかで、磨墨、発墨、保水性に優れています。【墨研】が1980年代に入手し、現在に至っています。●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。